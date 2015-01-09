Название: RUцена (гипермаркет скидок) Шрифт: в зависимости от оформления (должно быть похоже на ценник), RU и цена должны быть разные Надпись гипермаркет скидок должна быть ненавязчивой (возможно не будет использоваться) Логотип должен ассоциироваться с ценником, наброски в приложении ...
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Нужен логотип для новой компании по производству фирменной одежды "Kutuzov"
Всё должно быть строго...цвет:чёрный, золотой
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