Логотип для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен29 заявок394 просмотра

Логотип для сайта, на котором пользователи смогут самостоятельно выкладывать и продавать свои учебные работы. Рабочее название сайта "Биржа учебных работ".

15 лет назад
kozavr
49 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
67 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$70
3 дня
Сергей все сделал как было нужно, мы его работой остались довольны.
Оплата вовремя, все время на связи. Сотрудничеством доволен. с ув. Сергей.

Заявки фрилансеров

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад