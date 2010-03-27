Нужно сделать хорошее лого для некоммерческой организации. --рисовать с нуля птичку и рук.
Логотип и шапка для сайта
Необходимо сделать логотип и картинку-шапку для сайта книжного интернет-магазина. Название магазина "Закладка".
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