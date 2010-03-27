Логотип и шапка для сайта

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Закрыт24 заявки351 просмотр

Необходимо сделать логотип и картинку-шапку для сайта книжного интернет-магазина. Название магазина "Закладка".

15 лет назад
monsteru
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

bubukas
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

bubukas
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад