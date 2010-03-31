Нарисовать логотип для сайта

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Завершен22 заявки361 просмотр

Необходимо нарисовать лого для сайта

Предложения пишите здесь или в skype: gigomart

15 лет назад
beacon
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Loxness
Роман 
31 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Отлично выполненная работа!!! Даже не ожидал получить такой результат за сутки!!! Рекомендую всем обращаться к этому фрилансеру!
Четко поставленная задача, нет проблем с оплатой

Заявки фрилансеров

Loxness
Роман 
31 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад