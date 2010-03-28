Логотип - Кейтеринг

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Закрыт39 заявок412 просмотров

Необходимо создание логотипа. Ключевые слова - Бизнес, Питание, Ресторан, Офис

Просьба указывать в сообщении бюджет и сроки. В последствии допускается корректировка до 15%

15 лет назад
kam1k
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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