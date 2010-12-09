Лого+фирменный стиль для курьерской службы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен62 заявки2752 просмотра
#1$50

Собственно по сабжу...Придумать Лого+фирменный стиль для курьерской службы. Еще неделю и 2 дня будет длиться конкурс на разработку наименования курьерской службы. Если получится придумать наименование+лого+фирменный стиль, то получите 100 долларов(50 за нэйминг и 50 за лого и стиль). Если удачным окажется только лого - 50 Ваши.

15 лет назад
VVN
49 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Победитель конкурса

Foxydash
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
#1
Спасибо, Дарья, сотрудничество было приятным и оперативным.
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Foxydash
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
#1