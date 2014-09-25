Логотип для сайта planeta-design.ru

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка234 просмотра

Требуется разработать логотип для сайта planeta-design.ru согласно бриф в прикреплённом файле. исполнитель обязуется выполнить срок за 7 рабочих дней и предоставить 6-8 вараинтов лого + доработка выбранного варианта (до 10 модификаций). Заказчик обязуется предоставить предоплату в размере 50% от стоимости проекта (1800 руб.) и 1800 по выполнении проекта.

11 лет назад
maxter
46 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

markand
Андрей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
7 дней
Отличный логотип. Очень довольны. Сотрудничество без проблем! Коммуникация 5+
Мне понравилось работать с Максимом. Четкая постановка задачи, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую Максима как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

markand
Андрей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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