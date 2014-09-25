Нужен логотип для компании по поисковому маркетингу. Подробности в ТЗ.
Логотип для сайта planeta-design.ru
Требуется разработать логотип для сайта planeta-design.ru согласно бриф в прикреплённом файле. исполнитель обязуется выполнить срок за 7 рабочих дней и предоставить 6-8 вараинтов лого + доработка выбранного варианта (до 10 модификаций). Заказчик обязуется предоставить предоплату в размере 50% от стоимости проекта (1800 руб.) и 1800 по выполнении проекта.
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