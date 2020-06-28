Veronika Žuvić — дизайнер логотипов из Хорватии, специализирующаяся на геральдике. Я обращался к ней напрямую в целях выкупа лицензии на ее логотип, но, к сожалению, ответа так и не получил. Я не хочу нарушать ничьи права, ...
Логотип для студии праздника Киви-КЛУБ
я пытался сделать наброски. получилось это. свяжитесь чтобы обсудить нюансы
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