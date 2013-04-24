Логотип Seolib

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка104 просмотра

Нужно создать логотип. Основные требования:

- буквенный логотип

- основные цвета: красный, серый

- SEO - большими буквами.

12 лет назад
Kamskaya
Елена 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад
$120
2 дня
Заказали у Светланы логотип по рекомендации ее клиента - остались очень довольны и результатом, и самим процессом сотрудничества. Все правки по выбранному варианту вносились очень оперативно, взаимопонимание - на высшем уровне. Спасибо за работу!
Очень четкая постановка задачи, активное участие в работе, скорые ответы по корректировке выбранного варианта, оплата в срок и полном объеме - составляющие отличного сотрудничества!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад

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