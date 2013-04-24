Нужно придумать и отрисовать логотип на подобии того, что прикреплен. Но не копия. Цвета те же, только буквы - BIT. нужен в векторе. Актуально до завтрашнего утра. Оплата, наверное, на ЯД.
Логотип Seolib
Нужно создать логотип. Основные требования:
- буквенный логотип
- основные цвета: красный, серый
- SEO - большими буквами.
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