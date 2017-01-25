Логотип торговой марки аксессуаров для макияжа и косметических средств

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки154 просмотра

Создание логотипа линейки товаров для женщины и красоты. Нужно объединить эти два понятие в простом и понятном графическом изображении.

8 лет назад
Mojo_869
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tudiz
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад
$99
1 день
Отличная работа! Владимир мастер своего дела. Умело выяснил потребности проекта, в кратчайшие сроки предложил на выбор 4 варианта, среди которых сложно было выбрать, каждый по своему хорош. Молодец, очень профессиональный подход. Всем советую.
Очень рад сотрудничеству с Иваном. Всё очень грамотно и быстро, оплата моментальная. Рекомендую как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

tudiz
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад

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