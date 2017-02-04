Разработать логотип для первого агрегатора профессиональной косметики

# 1 — $ 150

Добрый день!

Есть заполненный клиентом бриф, нужно по нему придумать и нарисовать логотип.

Это может быть либо просто обыгранное начертание текста cosmet.one, либо текст+иконка, рассматриваем оба варианта.

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