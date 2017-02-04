Разработать логотип для первого агрегатора профессиональной косметики

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка977 просмотров
#1$150

Добрый день!

Есть заполненный клиентом бриф, нужно по нему придумать и нарисовать логотип.

Это может быть либо просто обыгранное начертание текста cosmet.one, либо текст+иконка, рассматриваем оба варианта.

Этот сайт рассчитан на B2B сегмент. Категории пользователей такие:

- Владельцы брендов

- Директора салонов красоты

- Косметологи

- Физ лица (но больше упор не на них)

8 лет назад
vskolos
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

laysa
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 часов назад
8 лет назад
#1
Хороший вкус. Креативный подход. Оперативная работа и внесение правок без вопросов :) Рекомендую!
Хороший заказчик, задачи объясняет ясно и понятно, с оплатой всё отлично. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

laysa
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 часов назад
8 лет назад
#1

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