Добрый день! Есть заполненный клиентом бриф, нужно по нему придумать и нарисовать логотип. Это может быть либо просто обыгранное начертание текста cosmet.one, либо текст+иконка, рассматриваем оба варианта. ...
Создание логотипа для компании
Нужно создать логотип для компании.
Разработать макет и идею.
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