Создание логотипа для компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки175 просмотров

Нужно создать логотип для компании.

Разработать макет и идею.

8 лет назад
Ro4L
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tudiz
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад
$50
1 день
Владимир - отличный специалист! Сделал лого за 2 дня, хотя обещал за 3. Правки вносил мгновенно и был очень чутким. Отличный специалист. Рекомендую к сотрудничеству.
Было приятно работать с Романом. Моментальная оплата, всегда на связи, отличное тех задание.. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

tudiz
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад