Ребрендинг логотипа

$100
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Закрыт54 заявки2279 просмотров
#1$100

Ребрендинг логотипа уже построенного жилого комплекса «Гагарин Плаза I» в городе Одесса.

Сайт жилого комплекса — http://www.gagarinplaza.info/

Старый логотип в прикрепленных файлах.

Брифинг:

• смена названия «Гагарин Плаза I» на «TOWERS»;

• приветствуется исключительно минимализм;

• цветовые предпочтения: хром, графит и их производные;

• очень важное требование: логотип должен без сложностей быть воспроизведен в объемную, наземную вывеску;

• словосочетание из старого логотипа «комплекс бизнес класса» использовать в новом логотипе не нужно.

Дополнение:

Жилой комплекс состоит из двух зданий, не трех. Просьба учесть это.

8 лет назад
moxant
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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