# 1 — $ 100

Ребрендинг логотипа уже построенного жилого комплекса «Гагарин Плаза I» в городе Одесса.

Сайт жилого комплекса — http://www.gagarinplaza.info/

Старый логотип в прикрепленных файлах.

Брифинг:

• смена названия «Гагарин Плаза I» на «TOWERS»;

• приветствуется исключительно минимализм;

• цветовые предпочтения: хром, графит и их производные;

• очень важное требование: логотип должен без сложностей быть воспроизведен в объемную, наземную вывеску;

• словосочетание из старого логотипа «комплекс бизнес класса» использовать в новом логотипе не нужно.

Дополнение:

Жилой комплекс состоит из двух зданий, не трех. Просьба учесть это.