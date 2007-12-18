Нарисовать логотипчик

Нужно нарисовать в векторе пейнбольную кляксу (от выстрела). Если не понятно, что это, то посмотрите здесь: http://weblancer.net/users/oxiomega/portfolio/212934.html#item Необходимо что-то похожее, но не копия. Победит предложение с самой низкой ценой..