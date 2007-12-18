Нарисовать логотипчик

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт45 заявок688 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно нарисовать логотип для компании, которая занимается оптово-розничной торговлей замками, инструментом, сантехникой и т.д. Логотип должен быть в строгом стиле, возможно гербовидный... Необходимо вложится в сумму 15-20 у.е.

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
  • Похожие заказы

  • Создание логотипа

    Необходимо сделать логотип Интернет магазина, (макет дизайна сайта вышлю по электронной почте). Простой текстовый дизайн логотипа не требуется.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип для форума

    Нужен логотип для форума www.reply.lv -красивый -запоминающийся -красочный Просьба в предложении указывать вашу стоимость работы.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Название-логотип для продукта

    Заказчик: Компания Абаско www.abasco.ru Предыдущие проекты: http://weblancer.net/projects/34187.html http://weblancer.net/projects/34511.html http://weblancer.net/projects/36553.html http://weblancer.net/projects/37180.html – открытый проект http://weblancer.net/projects/37202.html – открытый проект Компания выпускает овсяные каши под маркой "Абаско" http://andrey.abasco.ru/assorti.jpg Принято решение не использовать ТМ Абаско как зонтичный бренд для других видов выпускаемой продукции. Другие линейки продуктов ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доделать логотип

    $30

    Есть логотип который примерно соответствует требованиям. Необходимо: сделать фигуру молодого человека, идущего вперед, в виде тени на вроде логотипа Bikkembergs sport и вcтавить в имеющийся образец. Нравятся логотипы: Bikkembergs sport От Вас требуется, имеющиеся наброски, довести до ума. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайнер

    $15

    Доброго времени суток Надо сделать логотип-шапку для сайта знакомств http://startlove.net. Что-нибудь под название (домен), но не просто с большими буквами)) и разными узорами, а приятную картинку. С уважением, Александр.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нарисовать пятно

    Нужно нарисовать в векторе пейнбольную кляксу (от выстрела). Если не понятно, что это, то посмотрите здесь: http://weblancer.net/users/oxiomega/portfolio/212934.html#item Необходимо что-то похожее, но не копия. Победит предложение с самой низкой ценой..

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка логотипа

    $30

    Требуется разработать логотип для компании работающей в сфере производства продукции по безопасности труда. Нужен простой и понятный лого. Подробности в личку.

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка логотипа

    $50

    ДОРАБОТКА ЛОГОТИПА Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! С наступающим всех НГ! Требуется доработка логотипа для сайта юридической фирмы. Бюджет от 20 $ Нужно разместить в самой печати по окантовке название "Столичное Бюро Регистрации" и доработать сам рисунок (сделать посимпатичнее + ...

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад