Нарисовать логотипчик

Необходимо сделать логотип Интернет магазина, (макет дизайна сайта вышлю по электронной почте). Простой текстовый дизайн логотипа не требуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать логотип для компании, которая занимается оптово-розничной торговлей замками, инструментом, сантехникой и т.д. Логотип должен быть в строгом стиле, возможно гербовидный... Необходимо вложится в сумму 15-20 у.е.
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