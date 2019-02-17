Название-логотип для продукта

# 1 — $

Заказчик:

Компания Абаско www.abasco.ru

Предыдущие проекты:

http://weblancer.net/projects/34187.html

http://weblancer.net/projects/34511.html

http://weblancer.net/projects/36553.html

http://weblancer.net/projects/37180.html – открытый проект

http://weblancer.net/projects/37202.html – открытый проект

Компания выпускает овсяные каши под маркой "Абаско" http://andrey.abasco.ru/assorti.jpg

Принято решение не использовать ТМ Абаско как зонтичный бренд для других видов выпускаемой продукции. Другие линейки продуктов будут выпускаться под отдельными марками.

Справка.

Пример зонтичного бренда — "Роллтон". Под этой маркой выпускается и лапша быстр.приг., и карт. пюре, и бульоны/борщи, и кетчуп и др.)

Пример бренда узкой направленности — "Картошечка". Под этой маркой выпускается только карт. пюре:

_http://www.c-project.ru/tm.php?tm=1 и _http://www.c-project.ru/catalog.php

В нашем случае линейка Картофельного пюре будет производиться под отдельной маркой. Название которой и предстоит придумать.

Что я жду от этого проекта:

1 вариант (50-70дол)

Можно придумать и прислать не логотип, а просто оригинальное название. Просто текст, без оформления, без дизайна.

Просто за название готов заплатить 50-60дол

2 вариант (150дол)

Будет лучше если вы, предложив название, покажите хотя бы примерно, как вы это видите дальше. Т.е. варианты логотипа, и как это название, логотип можно обыграть, наброски фирменного стиля для этого продукта.

В какие-то рамки ставить вас не буду, т.е. это может быть:

1) «строгое» (но запоминающееся, интересное) название, строгий логотип,

2) или логотип с каким-то персонажем, который будет главной составляющей бренда и будет обыгрываться в дальнейшем.

За эту работу предлагаю победителю конкурса 150 дол., 2-е и 3-е место — за участие 30 и 20 дол. соответственно.

Чем больше вы сочтете возможным сделать за эти деньги, тем больше шансов что будет выбрана ваша работа.

Если вы готовы предоставить, как вы видите идею этого бренда чуть дальше, например, как вы это видите на готовой продукции, на каком фоне, в каком оформлении и т.п. и сделать концепты упаковки (стаканчики и прямоугольная упаковка 170х125х50мм) сумма может быть увеличена до 200дол. (Речь идет не о полноценном дизайне, а о концептах. Дизайн будем делать за отдельную плату)

Важно. Если в вашей работе меня заинтересовало только название, а дизайн не подошел и ни один из его элементов не используется, то оплачивается только 50-60 дол (по первому варианту), при этом сумма в 150дол будет оплачена в любом случае, но другому исполнителю, чей дизайн/логотип/концепт будет принят. Ваша регистрация на этой странице в качестве потенциального исполнителя означает согласие с этим положением и другими условиями конкурса.

Готовая работа в рамках этого проекта (дизайн/логотип/концепт) после оплаты услуг исполнителя является собственностью ООО «Абаско». Исполнителю запрещается использовать результаты этой работы как полностью, так и частично в любых целях. Ваша регистрация на этой странице в качестве потенциального исполнителя означает согласие с этим положением.

Формат проекта такой:

Задание предлагается в виде конкурса.

Предварительно отметившись на этой странице в числе потенциальных исполнителей, вы высылаете мне ГОТОВУЮ РАБОТУ на EMAIL.

В течение месяца выбираю победителя. Оплачиваю его работу, и 2-е и 3-е место за участие.

Предложения с предоплатой НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.