Нужен логотип для серивса майнинга криптовалюты (инвест-компания)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт15 заявок618 просмотров
#1$15

компания SOHO-INVEST занимается облачным майнингом криптовалюты

их презентация в аттаче

Учредитель1 (мысли):

Нам замороченный лого не нужен - все просто.

По цветам: мне кажется в монохроме, с коричневатым оттенком

Учредитель2 (мысли):

По цветам можно оранжевый с черным или оранжевый и др цвет.

призовое первое место - $15

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UPD:

Логотипы пока не подходят. Предлагаю : логотип в виде монеты. В квадрате расположен круг ( в виде монеты), в круге силуэт горы, как в презентации ( силуэт примерно как в презентации - не очень острая), у подножья горы или в середине надпись SOHO  и внизу , например по кругу invest ( мельче шрифт). Возможны варианты. Гора - т.к. наша серверная будет находиться в горной местности и облачный ( заоблачный ) майнинг.

Важно, что квадрат - стихия Земли ( устойчивость, порядок и др), круг - стихия металл ( хорошо для инвест компаний, банков, ай-ти компаний, денежный знак).  SOHO можно перевести - элитный квартал в Лондоне и Маленький домашний офис. Второе понимание слова SOHO дает возможность человеку ( партнеру и клиенту) делать великие дела по всему миру. Привожу пример некоторых лого. И Кого самой богатой организации Мира - ФРС .

Всем дизайнерам, которые участвуют, огромная благодарность.

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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