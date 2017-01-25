Необходимо создать логотип для обновленного сайта Бриз-ТВ. Скрин новой версии сайта во вложении. Ссылка на старую версию сайта: www.briz-tv.ru. Новый логотип должен содержать цветовые элементы старого логотипа (красный цвет).
Нужен логотип для серивса майнинга криптовалюты (инвест-компания)
компания SOHO-INVEST занимается облачным майнингом криптовалюты
их презентация в аттаче
Учредитель1 (мысли):
Нам замороченный лого не нужен - все просто.
По цветам: мне кажется в монохроме, с коричневатым оттенком
Учредитель2 (мысли):
По цветам можно оранжевый с черным или оранжевый и др цвет.
призовое первое место - $15
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UPD:
Логотипы пока не подходят. Предлагаю : логотип в виде монеты. В квадрате расположен круг ( в виде монеты), в круге силуэт горы, как в презентации ( силуэт примерно как в презентации - не очень острая), у подножья горы или в середине надпись SOHO и внизу , например по кругу invest ( мельче шрифт). Возможны варианты. Гора - т.к. наша серверная будет находиться в горной местности и облачный ( заоблачный ) майнинг.
Важно, что квадрат - стихия Земли ( устойчивость, порядок и др), круг - стихия металл ( хорошо для инвест компаний, банков, ай-ти компаний, денежный знак). SOHO можно перевести - элитный квартал в Лондоне и Маленький домашний офис. Второе понимание слова SOHO дает возможность человеку ( партнеру и клиенту) делать великие дела по всему миру. Привожу пример некоторых лого. И Кого самой богатой организации Мира - ФРС .
Всем дизайнерам, которые участвуют, огромная благодарность.
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