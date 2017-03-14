Создание логотипа

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Завершен31 заявка239 просмотров

Необходимо создать логотип для обновленного сайта Бриз-ТВ. Скрин новой версии сайта во вложении. Ссылка на старую версию сайта: www.briz-tv.ru

Новый логотип должен содержать цветовые элементы старого логотипа (красный цвет).

8 лет назад
polinaanokhina
Полина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$75
2 дня
Очень понравилось сотрудничество. Работа выполнена качественно и в срок. По ходу работы учитывались все наши пожелания и очень оперативно вносились исправления. Исполнитель всегда на связи. Рекомендую.
Спасибо большое за проект! Обращайтесь - чем смогу, всегда помогу:)

Заявки фрилансеров

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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