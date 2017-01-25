Приветствую! Нужно сделать логотип для компании, вся информация по ссылке: http://mtbe-vlz.ru/business/ektos-volga/ Из нынешнего оставить только форму ромба, хотя и ее можно заменить, остальное все на ваш вкус. Компания ...
Создание логотипа
Здравствуйте! Необходим логотип для магазина стоматологического оборудования, среди пожеланий:
1) Черно-белый
2) Отрисовка связана с названием - можно каким-либо образом обыграть аббревиатуру ВКС
3) Комично-веселый стиль. Хочется лого, которое привлечет внимание, смешное, возможно даже детское, но при этом стильное. Обычное, серьезное точно не подойдет. НЕ ЗУБ, ЗУБЫ, РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ, пожалуйста. Если использовать зубы - хотя бы как ассоциацию - акула/вампир и.т.д
4) Масштабируемый - чтобы хорошо выглядел и на сайте и на визитках
5) Простой - не миллион линий/элементов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт8 лет назад
- $7
Нужно нарисовать логотип для женского сайта и подобрать цвета для шаблона WPЗавершен8 лет назад
- $100
Ребрендинг логотипа уже построенного жилого комплекса «Гагарин Плаза I» в городе Одесса. Сайт жилого комплекса — http://www.gagarinplaza.info/ Старый логотип в прикрепленных файлах. Брифинг: • смена названия «Гагарин Плаза I» на ...Логотипы и Знаки54 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Создание логотипа линейки товаров для женщины и красоты. Нужно объединить эти два понятие в простом и понятном графическом изображении.Завершен8 лет назад
- $50
Нужно создать логотип для компании. Разработать макет и идею.Завершен8 лет назад
- $150
Добрый день! Есть заполненный клиентом бриф, нужно по нему придумать и нарисовать логотип. Это может быть либо просто обыгранное начертание текста cosmet.one, либо текст+иконка, рассматриваем оба варианта. ...Завершен8 лет назад
Формат заведения - пицца с собой с возможностью маленькой посадки, Продажа пиццы, бургеров, выпечки ( круасаны и т.д), кофе, чай. Разработка Логотипа на английском и русском языках (парми) ...Завершен8 лет назад
Интересует разработка логотипа с последующим шагом фирменного стиля, под название предприятия - "ИНСТИТУТ УГЛЕРОДНЫХ НАНО МАТЕРИАЛОВ" и на ан. «INSTITUTEOF CARBON NANO MATERIALS»Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $30
Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся Поставкасварочной и иной промышленной продукции. Логотипы которые нравятся: Бмв, мерседес, sony, audi, McDonald’s Бриф во вложении. Там подробное описание.Завершен8 лет назад
- $5
Требуется отрисовать логотип. Подробности исполнителю.Завершен8 лет назад