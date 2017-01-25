Создание логотипа

Здравствуйте! Необходим логотип для магазина стоматологического оборудования, среди пожеланий:

1) Черно-белый

2) Отрисовка связана с названием - можно каким-либо образом обыграть аббревиатуру ВКС

3) Комично-веселый стиль. Хочется лого, которое привлечет внимание, смешное, возможно даже детское, но при этом стильное. Обычное, серьезное точно не подойдет. НЕ ЗУБ, ЗУБЫ, РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ, пожалуйста. Если использовать зубы - хотя бы как ассоциацию - акула/вампир и.т.д

4) Масштабируемый - чтобы хорошо выглядел и на сайте и на визитках

5) Простой - не миллион линий/элементов