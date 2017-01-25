Новый логотип для компании

$100
  1. Биржа фриланса
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Закрыт37 заявок352 просмотра

Приветствую!

Нужно сделать логотип для компании, вся информация по ссылке:

http://mtbe-vlz.ru/business/ektos-volga/

Из нынешнего оставить только форму ромба,  хотя и ее можно заменить, остальное все на ваш вкус. Компания занимается добавками в бензин для улучшения качества. 

Ссылка на продукт:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Трет-бутилметиловый_эфир

Идея, с молекулярным составом в логотипе приветствуется.

8 лет назад
dsuvorov
Суворов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

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