Новый логотип для компании

Приветствую!

Нужно сделать логотип для компании, вся информация по ссылке:

http://mtbe-vlz.ru/business/ektos-volga/

Из нынешнего оставить только форму ромба, хотя и ее можно заменить, остальное все на ваш вкус. Компания занимается добавками в бензин для улучшения качества.

Ссылка на продукт:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Трет-бутилметиловый_эфир

Идея, с молекулярным составом в логотипе приветствуется.