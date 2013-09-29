Переделать логотип под строительную тематику

Добрый день нужено сделать логотип для сайта студии дизайна интрьеров. готов рассмотреть предложения!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует логотип.
У компании открылось новое направление деятельности - промышленность.
Для данного направления необходимо сделать лого, на основе уже имеющегося. То есть адаптировать под новое направление существующий логотип, Можно переделать частично, можно предложить что то глобальное, но основная идея должна оставаться.
В приложении лого.
Для работы вышлю исходники логотипа и шрифты.
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