Перерисовать из tif в cdr Логотип

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка108 просмотров
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Необходим отрисовка логотипа на основе изображения в tif в векторный формат.

9 лет назад
iOmen
Антон 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$10
1 день
Инна выполнила еще один заказ. Все в лучшем виде в 2-х вариантах. Сотрудничеством снова остался доволен.
Сотрудничеством с Антоном довольна) оплата мгновенно, буду рада работать еще)
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