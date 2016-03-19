Разработка лого

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка79 просмотров

Лого для коммерческой компании

9 лет назад
businessmaker
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$50
1 день
Спасибо за качественную работу. Четкое выполнение ТЗ, креативный подход, внимательность к деталям. Буду рада взаимному сотрудничеству дальше
Спасибо за этот интересный проект. Четкая постановка задачи, конструктивный диалог, оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для производственной компании

    $65

    Требуется разработать качественный, стильный логотип для производственной компании. Подробности в текстовом файле. Носители, на которых будет использоваться будущий логотип: сайт, сувенирка, полиграфия, возможно наружка. Цветовая гамма ОРАНЖЕВЫЙ, СЕРЫЙ, можно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для компании

    Здравствуйте! Это наш сайт http://liracrm.com.ua/, прошу не обращать вниманию на стилистику. Нам нужен логотип liracrm  (есть старый ужасный  тут http://www.liraart.com/) Прошу обратить внимание: - liracrm имеет еще два под продукта (call2me ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработать логотип тренажёрного зала

    Уважаемые фрилансеры!  Необходимо разработать логотип тренажёрного зала в соответствии с заданием. Приветствуются любые творческие идеи и Ваши рекомендации по дизайну. При отклике на проект просьба указывать стоимость.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для сайта по отдыху с детьми

    Требуется сделать логотип (в векторе) для сайта по отдыху с детьми (региональный). На сайте будут публиковаться места отдыха и развлечений, а также анонсы мероприятий. Пока представляю, что на лого будет некое изображение + название ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Очень простой логотип строй фирмы

    во вложении прототип цвета синий и зеленый, как в прототипе, но более адекватные, приглушенные, ближе к натуральной гамме и 3-й цвет серый типографика на усмотрение исполнителя ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка логотипа для службы такси

    Ищем дизайнера для дальнейшего сотрудничества. Первоначально необходимо разработать логотип для службы такси. Креативно, качественно, современно, уникально. Пишите Ваши предложения по ценам и примеры работ.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание логотипа

    Добрый день, необходимо поправить логотип (в приложенном файле), написав вместо "Structure Press" "Стройкомплект и К" в одну строку, тем же шрифтом, что и "Structure Press"

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад