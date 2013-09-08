Разработка логотипа для фин. проекта

$120
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка113 просмотров
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Разработка логотипа для сайта финансовой тематики.

10 лет назад
naMars
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
18 дней назад
10 лет назад
$120
2 дня
Обращаемся к Светлане не то что не первый раз, а уже на регулярной основе. Очень ответственный исполнитель и мы очень довольны, и рекомендую всем. Заказывая логотип у Светланы, вы получите качественную и современную работу.
Благодарю за сотрудничество!
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