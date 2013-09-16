Создание логотипа автомобильной тематики

Сайту Floristika.ua требуется логотип. Срок до понедельника. Учавствуют все желающие. Оплата победителю - 50 wmz. Требования: на сайт + вектор.
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Для печатного издания нужно создать стильный логотип автомобильной тематики.
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