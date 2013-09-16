Создание логотипа автомобильной тематики

Необходимо сделать логотип для экскурсовода в Израиле Должно быть в арабском стиле В стиле для Иерусалима Будет надпись на иврите — 2 слова. прикреплю в файле надпись Возможные цвета: зеленый, фиолетовый — приглушенные, натуральные, не яркие и светло — ...