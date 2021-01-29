Маркетинговое исследование

Маркетинговый анализЗакрыт9 заявок399 просмотров
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Необходимо выполнить маркетинговое исследование рынка по ТЗ.

Оформление по стандартам компании.

3 года назад
awelena
45 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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