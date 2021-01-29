Проанализировать данные по сайту

Задание учебное! Нужна помощь.

Проанализировать проект, по которому необходимо подготовить отчет за первые три месяца

(февраль-апрель) с комментариями и пояснениями.

Данные в прикрепленном файле.

Что важно отразить в отчете:

1. Результаты по трафику с органической выдачи за первые месяцы работы. Есть ли динамика? Какая? Почему

такая?

2. Результаты по доходу с канала поискового трафика. Есть ли динамика? Как сделать больше?

3. Привести аргументы, почему стоит продолжать оптимизировать сайт для поисковых систем, а не привлекать

клиентов только рекламой?

4. Какие работы могут способствовать улучшению результатов в дальнейшем?