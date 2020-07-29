Настроить Гугл аналитику

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Завершен3 заявки507 просмотров

Задача: нужно настроить Гугл аналитику для проекта 16Bit.game 

Цели: 

- видеть все потоки трафика

- видеть все действия пользователей 

- получить максимальное количество данных для анализа.

5 лет назад
ivanpetrov1991
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Rouqot
30 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$200
3 дня
Владимир взял и настроил аналитику вот прям вообще всего, теперь я вижу абсолютно все действия пользователей на двух моих веб-сайтах. В процессе достижения целей были только позитивные эмоции, Владимир сделал все сам без лишних вопросов. Высокий уровень мастерства и культуры общения. Я очень доволен результатом. 10+
Отличный заказчик, все своевременно, содействовал на всех этапах

Заявки фрилансеров

Rouqot
30 лет
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