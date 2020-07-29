Настроить Гугл аналитику

Владимир взял и настроил аналитику вот прям вообще всего, теперь я вижу абсолютно все действия пользователей на двух моих веб-сайтах. В процессе достижения целей были только позитивные эмоции, Владимир сделал все сам без лишних вопросов. Высокий уровень мастерства и культуры общения. Я очень доволен результатом. 10+