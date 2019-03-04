Поивлечение лидов

$80
Маркетинговый анализЗакрыт4 заявки215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Я открываю онлайн школу

Вебинар 19 марта

Нужно привлечь 200 лидов для регистрации

ЦА менеджеры по продажам с зп 60000-80000, желающие увеличить свой доход

Бюджет на рекламу 30000

От вас кейсы и контакты работодателей

5 лет назад
Nikolay_Novak
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен маркетолог + копирайтер

    Тут нет раздела маркетинг, разработка маркетинговой стратегии.  Посему выбрал этот раздел.  Но написание текста это только часть работы!   Есть одна бизнес идея.  Но не понятно как правильно ее реализовать, как правильнее ее преподнести и при этом раскрыть.  В ...

    Маркетинговый анализ1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать прототип лендинга (рекламу настраиваем мы)

    К нам обратился клиент по рекламе в связи с низкой эффективностью кампаний в прошлом. После анализа его ситуации мы видим, что в первую очередь нужно переделать сайт и усилить УТП на нем, а только потом ...

    Маркетинговый анализ1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • План маркетинговой кампании и развития бизнеса

    Необходимо проанализировать рынок конкурентов в регионе и предложить маркетинговый план по наиболее целесообразному развитию среди конкурентов.  Сфера бизнеса: проведение арт-вечеров и мастер классов по рисованию картин

    Маркетинговый анализ6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • СЕО аудит сайта

    СЕО аудитсайта - https://fishing-farm.ru Выявлениеошибок по оптимизацииАнализошибок в структуре сайтаПоискпроблем со скоростью загрузкиСоставлениеплана доработок и т.д. и т.п.Анализ поотношению к двум конкурентам. Выявление недоработок и расхождений по вопросам количества посетителей и поисковой выдачи.Приграмотном подходе и вменяемой цене – ...

    Маркетинговый анализ11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реклама небольшой Веб-студии

    Необходимо привести клиентов в нашу студию, каким способом это будет делаться меня не особо волнует. Проект рассчитан на первых 10 клиентов, Каждый клиент оплачивается отдельно в соответствии с суммой заказа (15% от заказа), по результатам старта возможно ...

    Маркетинговый анализнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Маркетинговое продвижение компании

    Добрый день. Я представляю букмекерскую компанию.  Требуется специалист который поможет проработать комплексную стратегию интернет-маркетинга для привлечения целевого трафика, а именно:  [b]От вес требуется:    [/b]1)[b] [/b]Разработать и реализовать комплексную стратегию интернет-маркетинга для привлечения целевого трафика; 2)Разработать и реализовать ...

    Маркетинговый анализ3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен автоворонщик

    Задача очень не простая и такого никто еще не делал. Я сам не до конца понимаю, как это можно реализовать правильно. Мы хотим сделать бота-автоставщика, суть в том, что мы серьезно несколько лет занимаемся беттингом, проект в ...

    Маркетинговый анализ2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад