Привлечь первых клиентов по нише "Кальян на дом"

Маркетинговый анализЗакрыт11 заявок440 просмотров
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Пару слов о нише: 

-Доставка кальянов на дом. 

-Работаем в московской области. 

-Имеется веб-сайт. 

Задачи, которые необходимо решить: 

-Создание первичного потока для получения первых клиентов. 

-Каких-то глобальных задач не ставим, но необходимо получить положительный ROI от вложенных инвестиций в рекламу по предложенному вами способу привлечения клиентов.

-Есть возможность получения % от каждого приведенного клиента, оформившего заявку.

5 лет назад
arkisv
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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