SEO (Google, Yandex), SMM, Youtube кампания

Маркетинговый анализЗакрыт4 заявки195 просмотров
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Необходимо:

1) разработать  стратегию маркетинга

2) настроить ﻿SEO (Google, Yandex)

3) Продумать баннеры, ключевые слова.

4) Написать инструкцию по применению и дальнейшему сопровождению маркетинга

5) Дальнейшее сопровождение digital marketing в течении 3 месяцев

Оставляйте плз:

1) ориентировочную стоимость каждого куска работ и сроки

2) какие куски работ вы готовы выполнить

3) сколько будет стоить месячное сопровождение

5 лет назад
kalym
Павел 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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