Android-программист удаленная работа

$1000
Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок229 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задачи:

• разработка и поддержка корпоративных приложений для Android планшетов (подробности ниже).

Требования:

• знание Java и Android SDK,

• высокий уровень самостоятельности

Наличие портфолио выполненных вами ранее работ обязательно

Наше предложение:

Удаленная работа в российской компании

Официальное трудоустройство и соц пакет.

Масса интересных задач, все условия для профессионального развития, открытые бизнес-процессы и коммуникации внутри компании.

З/п: 35 -40 тыс. руб

Android
9 лет назад
ssolodova
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад