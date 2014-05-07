Поправить ошибку - появляется на смартфонах

Нужно поправить две ошибки, появляющиеся на смартфонах и планшетах для магазина www.megasila.ru

При нажатии на кнопку "в корзину" у вкусовых товаров - перекидывает на главную страницу вместо отображения модального окна выбора вкусов.

Также в форме ввода (выбора из выпадающего списка) адреса на смартфонах и планшетах – при выборе регионов «Москва за МКАД», «Москва внутри МКАД» отображаются выпадающие меню, детализирующие данные регионы. Однако при выборе этих регионов дополнительные выпадающие меню не должны отображаться.

Бюджет указан. Или ваши предложения.