Android автоматическая смена экрана блокировки

Есть HTML5 приложение, отлично запускается на любом устройстве, все адаптивно. Необходимо из него сделать приложение для iOs/Android, ничего не меняя. Проблема в том, что необходимо уменьшить шрифты и размер игрового пространства. Бюджет $30
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется создать приложение для android устройств.
которая будет сменять локскрин при каждой разблокировке экрана. а так же будет иметь элемент управления который при нажатии, сдвиге или любом другом возможном событии будет запускает браузер и открывать заданную ссылку.
требования к функционалу приложения :
создать папку в корневом каталоге \wwfoldier
в этой папке будет еще две папки,
1. images
2. Filedata
В images будут располагаться все картинки которые по очереди мы будем выводить на экране блокировки.
порядок выбираемого изображения будет следующим.
1. в папке Filedata будут распологаться файлы, текстовые
2. каждой картинке соответсвует файл, называющийся по поряду(например 1000001.xml 1000002.xml и т д)
3. Содержание текстового файла в виде xml
Имя файла
url адрес страницы
4. приложение читает файл. Читает при каждой разблокировки экрана.
5. читает название картинки и ставит на локскрин
6. читает url и назначает его адресом для перехода при нажатии элемента управления
7. Удаляет читаемый файл
8. Файлы читаются по порядку от минимального к максимальному
9. Приложение работает на всех устройствах android
10. Если при разблокировки экрана не будет файлов в папке Filedata, ставится стандартная заставка, ошибки вылазить не должно при отсутствии файла
Требования к оформлению :
1. предоставить редактируемые исходники приложения
2. указать платформу на которой создавалось приложение, и все предустановки. Так же описать процесс установки или дать ссылку на ресурс где можно ознакомиться с установокой необходимого ПО
3. записать процесс создания приложения на видео, в высоком разрешении
4. записать процесс установки приложения на устроистве андроид и демонстрация , в высоком разрешении
как будет работать приложение.
Пользователь будет копировать файлы в заданном виде в папки Filedata и url.
Приложение читает файл при первой следующей разблокировке экрана.
из читаемого файла приложение получает информацию о картинке и адресе url.
Картинку устанавливает как заставку блокировки экрана.
читает url и назначает его адресом для перехода при нажатии элемента управления
Прошу предоставить информацию о платформе разработки заранее
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