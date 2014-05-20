Android автоматическая смена экрана блокировки

требуется создать приложение для android устройств.

которая будет сменять локскрин при каждой разблокировке экрана. а так же будет иметь элемент управления который при нажатии, сдвиге или любом другом возможном событии будет запускает браузер и открывать заданную ссылку.

требования к функционалу приложения :

создать папку в корневом каталоге \wwfoldier

в этой папке будет еще две папки,

1. images

2. Filedata

В images будут располагаться все картинки которые по очереди мы будем выводить на экране блокировки.

порядок выбираемого изображения будет следующим.

1. в папке Filedata будут распологаться файлы, текстовые

2. каждой картинке соответсвует файл, называющийся по поряду(например 1000001.xml 1000002.xml и т д)

3. Содержание текстового файла в виде xml

Имя файла

url адрес страницы

4. приложение читает файл. Читает при каждой разблокировки экрана.

5. читает название картинки и ставит на локскрин

6. читает url и назначает его адресом для перехода при нажатии элемента управления

7. Удаляет читаемый файл

8. Файлы читаются по порядку от минимального к максимальному

9. Приложение работает на всех устройствах android

10. Если при разблокировки экрана не будет файлов в папке Filedata, ставится стандартная заставка, ошибки вылазить не должно при отсутствии файла

Требования к оформлению :

1. предоставить редактируемые исходники приложения

2. указать платформу на которой создавалось приложение, и все предустановки. Так же описать процесс установки или дать ссылку на ресурс где можно ознакомиться с установокой необходимого ПО

3. записать процесс создания приложения на видео, в высоком разрешении

4. записать процесс установки приложения на устроистве андроид и демонстрация , в высоком разрешении

как будет работать приложение.

Пользователь будет копировать файлы в заданном виде в папки Filedata и url.

Приложение читает файл при первой следующей разблокировке экрана.

из читаемого файла приложение получает информацию о картинке и адресе url.

Картинку устанавливает как заставку блокировки экрана.

читает url и назначает его адресом для перехода при нажатии элемента управления

Прошу предоставить информацию о платформе разработки заранее