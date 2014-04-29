Разработать приложения для iphone и android

Каталог строительных товаров под IOS. Особенности: Приложение скачивается и устанавливается, но так как это каталог, чтобы долго не качать, решили сделать онлайн версию, с возможностью догрузить картинки, чтобы можно было пользоваться оффлайн. Возможно это не самый лучший ...