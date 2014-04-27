Социальная сеть на android

Создание простого приложения для Android, срочно! Оплата за всю работу 17 000 рублей, VISA MASTERCARD Сроки первую демку выдать в течении 3-4 часов. Возможен аванс по без. наличному рассчету людям с отзывами или оплата по ...
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Требуется разработать мобильное приложение под платформу android.
Тип приложения – социальная сеть. Что то похожее на Mamba или topface.
Описание и ТЗ имеются. Всего будет около 10 экранов.
Указывайте цену и время требуемое на разработку.
Ждем предложений!
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