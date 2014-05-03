Ищем iOS разработчика (senior/mid)

$2500
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка200 просмотров
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Задание: разработка полноценного мобильного приложения на платформе Apple. Более подробное описание проекта вышлем по результатам собеседования.

Бюджет/оплата: 2000 - 3500 $ /месяц

Загрузка: полный рабочий день. Как вариант рассмотрим частичную занятость, но не менее ⅔ рабочего дня.

Необходимы:

- умение программировать под iOS

- хорошее знание английского языка

- желателен опыт оконченных проектов с размещением в AppStore.

iOS
10 лет назад
yevmen
43 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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