Создать приложение для фейсбук

Суть: пользователи выбирают пункты ( каждый из пунктов принадлежит кому-то из претендентов )

Механика начисления: всего около 137 к. Пользователь может выбрать максимально 20 самых важных для него пунктов. Каждый из пунктов это 5 процентов. Итого 100 процентов.

Какой претендент набирает наибольшее количество голосов является в итоге результатом.

+Кнопка поделится результатом в хронику.