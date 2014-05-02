Сделать игру из HTML5 приложения

Требуются периодические консультации по методам работы и всякого рода возникающим ошибкам xcode например см приложенный файл
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