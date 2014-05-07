Стрим с телефона. Приложение Android, iOS

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки153 просмотра
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День добрый.

Необходимо разработать приложение для захвата видео с камеры телефона и отправки на наш сервер.

Аналог OS Broadcaster https://play.google.com/store/apps/details?id=air.OS.Broadcaster

Дизайн похожий предоставим.

Предоплата 50% Вебмани, Киви кошелек, ЯД

Спасибо.

AndroidiOS
10 лет назад
mr_Endrew
Андрей 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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