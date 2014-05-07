Стрим с телефона. Приложение Android, iOS

Бюджет по договоренности Нахожусь в активном поиске программиста для разработки серии iOS приложений. Интересует одна из двух возможных форм сотрудничества: 1) Вы делаете для меня проект согласно техзаданию и я оплачиваю вашу работу по часам/по договоренности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый.
Необходимо разработать приложение для захвата видео с камеры телефона и отправки на наш сервер.
Аналог OS Broadcaster https://play.google.com/store/apps/details?id=air.OS.Broadcaster
Дизайн похожий предоставим.
Предоплата 50% Вебмани, Киви кошелек, ЯД
Спасибо.
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