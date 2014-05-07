Разработка iOS приложений/проектов

Бюджет по договоренности

Нахожусь в активном поиске программиста для разработки серии iOS приложений.

Интересует одна из двух возможных форм сотрудничества:

1) Вы делаете для меня проект согласно техзаданию и я оплачиваю вашу работу по часам/по договоренности за проект. Вы оказываете техподдержку проекту: ошибки/доработки/развитие

В этом случае указывайте стоимость часа работы, ссылки на готовые проекты и кратко опишите почему из всех предложений мне следует выбрать вас. Студиям и организациям просьба не беспокоить. Предпочтение программистам из Беларуси.

2) У меня есть опыт разработки прибыльных проектов. Я бы с удовольствием взял в партнеры/в команду/в долю опытного программиста. Это предложение актуально для того, кто не желает ходить на РАБоту и понимает что ТРУДиться жизненно необходимо. Для того, кто любит путешествовать сколь угодно долго и плевать хотел на 30 дней отпуска в году, которые предоставляют в модных компаниях. Для того, кто готов потратить время/энергию/знания/мудрость на проекты, которые принесут пользу всем окружающим и прибыль разработчикам.