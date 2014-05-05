требуется создать приложение для android устройств. которая будет сменять локскрин при каждой разблокировке экрана. а так же будет иметь элемент управления который при нажатии, сдвиге или любом другом возможном событии будет запускает браузер и открывать заданную ...
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Здравствуйте!
Необходимо разработать мобильное приложение для iOS. ТЗ в приложении.
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