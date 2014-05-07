Написать программу для android (дипломная работа)

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки201 просмотр
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Необходимо написать дневник для андрюшки,с функцией видеозаметок(тоесть просто добавить возможность к заметке добавлять видео\снимать его прямо в приложении).

Просьба указывать цену за вашу работу.

Android
10 лет назад
bloodart
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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