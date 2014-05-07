Разработка Text Editor для мобильных платформ

Бюджет по договоренности Нахожусь в активном поиске программиста для разработки серии iOS приложений. Интересует одна из двух возможных форм сотрудничества: 1) Вы делаете для меня проект согласно техзаданию и я оплачиваю вашу работу по часам/по договоренности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Этот проект является "proof of concept". Смысл следующий. Представте себе, что вы врач. Вы записываете результаты осмотра пациента. Причем вы делаете это не заполняя форму с полями, а просто в поле ТextArea в свободной форме. Т. е. что то вроде "Пациент Вася Пупкин. Пол мужской, год рождения 1988. Вес 89, рост 181" и т. д. Штука в том, что у этого TextArea где то есть небольшой файлик, в котором в каком то формате записано, какие параметры могут в набираемом тексте встретится. Например для случая с врачом:
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Когда TextArea замечает ввод слова похожего на параметр, она предлагает юзеру сделать из этого слова параметер. Как точно пока не известно, может например в тексте вдруг появится окошко для ввода? А может сделать отдельную кнопку, по клику на которую появится список всех возможных параметров?
Если у нас много таких записей, то мы можем делать поиск, статистику и т.д.
Соответственно нужна опция импорта и экспорта записей и файлов параметров, редактирования этих параметров и т.д.
Что бы лутче поняли саму идею еще один момент. Предположим сейчас у вас в эдиторе загружен файл с параметрами для врача. А теперь вы кликаете кнопку для импорта параметров для автомастера и вуа-ля у вас эдитор, где вы можете писать протокол осмотра машины.
Прога должна работать на андроиде и на ios. Таким образом это будет либо одно приложение типа phonegap(мы склоняемся к применению DevExtreme, но вы можете предложить другие варианты), либо отдельные проложения для андроида и ios. Важный момент: прога должна быть в состоянии работать с железом смартфона, например для вставки фотографий или данных GPS.
Хотелось бы увидеть ваши предыдущие работы, а так же вашу оценку сроков и стоимости. Повторю еще раз, это будет только прототип, мы хотим посмотреть будет ли эта идея вообще работать.
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