Разработка Text Editor для мобильных платформ

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка141 просмотр
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Этот проект является "proof of concept". Смысл следующий. Представте себе, что вы врач. Вы записываете результаты осмотра пациента. Причем вы делаете это не заполняя форму с полями, а просто в поле ТextArea в свободной форме. Т. е. что то вроде "Пациент Вася Пупкин. Пол мужской, год рождения 1988. Вес 89, рост 181" и т. д. Штука в том, что у этого TextArea где то есть небольшой файлик, в котором в каком то формате записано, какие параметры могут в набираемом тексте встретится. Например для случая с врачом:

....

Когда TextArea замечает ввод слова похожего на параметр, она предлагает юзеру сделать из этого слова параметер. Как точно пока не известно, может например в тексте вдруг появится окошко для ввода? А может сделать отдельную кнопку, по клику на которую появится список всех возможных параметров?

Если у нас много таких записей, то мы можем делать поиск, статистику и т.д.

Соответственно нужна опция импорта и экспорта записей и файлов параметров, редактирования этих параметров и т.д.

Что бы лутче поняли саму идею еще один момент. Предположим сейчас у вас в эдиторе загружен файл с параметрами для врача. А теперь вы кликаете кнопку для импорта параметров для автомастера и вуа-ля у вас эдитор, где вы можете писать протокол осмотра машины.

Прога должна работать на андроиде и на ios. Таким образом это будет либо одно приложение типа phonegap(мы склоняемся к применению DevExtreme, но вы можете предложить другие варианты), либо отдельные проложения для андроида и ios. Важный момент: прога должна быть в состоянии работать с железом смартфона, например для вставки фотографий или данных GPS.

Хотелось бы увидеть ваши предыдущие работы, а так же вашу оценку сроков и стоимости. Повторю еще раз, это будет только прототип, мы хотим посмотреть будет ли эта идея вообще работать.

10 лет назад
alexey_schroder
Шрёдер 
47 летГермания
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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