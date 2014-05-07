Надо отличное приложения для Android и IOS

Взялись за работу в мае. Очень долго делали, первый вариант приложения мы увидели в июле. Отправили им корректировки по этому варианту в середине июля. Прошло полтора месяца - ничего не сделано до сих пор, полный игнор. Сроки сами назначают, сами на них забивают. Часто игнорят.