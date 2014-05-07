Надо отличное приложения для Android и IOS

Добрый день,нужно приложение, оно стоит из 2 частей, закрытая (админ) и открытая пользовательская, приложение для планшетов и телефонов Аналог яндекс- такси , 2 части, клиент и админ, клиент заходит выбирает по разным критериям, машинку, заказывает приходит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня.
Задача для опытных исполнителей.
Разработать приложение - в основе напоминалку, кратко: календарь с таймерами и порядком выполнения упражнений, приемов пищи.
Для администратора для 1 версии только статистика.
Необходимо - совместное написание подробного тз, прототипирование, дизайн, программирование, тестирование, поддержка.
Укажите что вы можете сделать из этого, срок, цена.
Оплата на ваше усмотрение - но без предоплат.
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