Надо отличное приложения для Android и IOS

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок409 просмотров
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Доброго дня.

Задача для опытных исполнителей.

Разработать приложение - в основе напоминалку, кратко: календарь с таймерами и порядком выполнения упражнений, приемов пищи.

Для администратора для 1 версии только статистика.

Необходимо - совместное написание подробного тз, прототипирование, дизайн, программирование, тестирование, поддержка.

Укажите что вы можете сделать из этого, срок, цена.

Оплата на ваше усмотрение - но без предоплат.

AndroidiOS
10 лет назад
f1x
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранные исполнители
ljumii
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$1300
35 дней
Взялись за работу в мае. Очень долго делали, первый вариант приложения мы увидели в июле. Отправили им корректировки по этому варианту в середине июля. Прошло полтора месяца - ничего не сделано до сих пор, полный игнор. Сроки сами назначают, сами на них забивают. Часто игнорят.
ssheleg
Сергей 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$800
14 дней
Может что то умеет делать, но коммуникации на нуле