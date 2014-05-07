Разработка приложения Android Ios

Необходимо написать дневник для андрюшки,с функцией видеозаметок(тоесть просто добавить возможность к заметке добавлять видео\снимать его прямо в приложении). Просьба указывать цену за вашу работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,нужно приложение, оно стоит из 2 частей, закрытая (админ) и открытая пользовательская, приложение для планшетов и телефонов
Аналог яндекс- такси , 2 части, клиент и админ, клиент заходит выбирает по разным критериям, машинку, заказывает приходит админу приходит сообщение в его интерфейс, он может отказатся принять, расписание назначить и т д (ну и настройки различные)
В эту сумму уже включен дизайн, или можно отдельно (но сумма максимальная)
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