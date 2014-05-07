Разработка приложения Android Ios

Добрый день,нужно приложение, оно стоит из 2 частей, закрытая (админ) и открытая пользовательская, приложение для планшетов и телефонов

Аналог яндекс- такси , 2 части, клиент и админ, клиент заходит выбирает по разным критериям, машинку, заказывает приходит админу приходит сообщение в его интерфейс, он может отказатся принять, расписание назначить и т д (ну и настройки различные)

В эту сумму уже включен дизайн, или можно отдельно (но сумма максимальная)