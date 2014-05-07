Разработка приложения Android Ios

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок167 просмотров
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Добрый день,нужно приложение, оно стоит из 2 частей, закрытая (админ) и открытая пользовательская, приложение для планшетов и телефонов

Аналог яндекс- такси , 2 части, клиент и админ, клиент заходит выбирает по разным критериям, машинку, заказывает приходит админу приходит сообщение в его интерфейс, он может отказатся принять, расписание назначить и т д (ну и настройки различные)

В эту сумму уже включен дизайн, или можно отдельно (но сумма максимальная)

AndroidiOS
10 лет назад
mna06
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад