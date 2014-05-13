Мобильное приложение

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок149 просмотров
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Создать приложение для клиники (IOS и andoid)

Взять за основу готовый продукт, а не придумывать все с нуля.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.appmaker.ginekologia

Оплата wmz.

Отправляйте заявки кто сможет это сделать(указывайте сроки и цену).

Приложения, сделанные в конструкторе не предлагать.

10 лет назад
prseo
Адиль 
37 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
4 года назад