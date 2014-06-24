Доброго дня. Задача для опытных исполнителей. Разработать приложение - в основе напоминалку, кратко: календарь с таймерами и порядком выполнения упражнений, приемов пищи. Для администратора для 1 версии только статистика. Необходимо - совместное написание подробного тз, прототипирование, дизайн, программирование, тестирование, ...
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Ищу программистов Android, iOS и дизайнеров мобильных приложений. Свое портфолио добавляйте к заявке.
Большим плюсом будет умение работать с Git и Redmine.
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