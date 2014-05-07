Разработать моб приложение Сканворд

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать такое приложение

https://itunes.apple.com/kz/app/skanvord-dna/id714059070?mt=8

Напишите сроки и самые разумные цены.

С уважением

10 лет назад
kasiet
Касиет 
43 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-2)
  • Похожие заказы

  • Надо отличное приложения для Android и IOS

    Доброго дня. Задача для опытных исполнителей. Разработать приложение - в основе напоминалку, кратко: календарь с таймерами и порядком выполнения упражнений, приемов пищи. Для администратора для 1 версии только статистика. Необходимо - совместное написание подробного тз, прототипирование, дизайн, программирование, тестирование, ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения2 исполнителя
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка приложений для Android

    Нужен разработчик мобильных приложений под Android для периодического сотрудничества. Просьба заинтерисовавшихся с регистрацией мение шести месецев, без наличия позитивных отзывов - не беспокоить. Хотелось бы также где то посмотреть образцы работы. Более развёрнутое резюме и описание стоимости ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить ошибку - появляется на смартфонах

    $30

    Нужно поправить две ошибки, появляющиеся на смартфонах и планшетах для магазина www.megasila.ru При нажатии на кнопку "в корзину" у вкусовых товаров - перекидывает на главную страницу вместо отображения модального окна выбора вкусов. Также в форме ввода ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка приложения Android Ios

    Добрый день,нужно приложение, оно стоит из 2 частей, закрытая (админ) и открытая пользовательская, приложение для планшетов и телефонов Аналог яндекс- такси , 2 части, клиент и админ, клиент заходит выбирает по разным критериям, машинку, заказывает приходит ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать программу для android (дипломная работа)

    Необходимо написать дневник для андрюшки,с функцией видеозаметок(тоесть просто добавить возможность к заметке добавлять видео\снимать его прямо в приложении). Просьба указывать цену за вашу работу.

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка Text Editor для мобильных платформ

    Этот проект является "proof of concept". Смысл следующий. Представте себе, что вы врач. Вы записываете результаты осмотра пациента. Причем вы делаете это не заполняя форму с полями, а просто в поле ТextArea в свободной форме. ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка iOS приложений/проектов

    Бюджет по договоренности Нахожусь в активном поиске программиста для разработки серии iOS приложений. Интересует одна из двух возможных форм сотрудничества: 1) Вы делаете для меня проект согласно техзаданию и я оплачиваю вашу работу по часам/по договоренности ...

    iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Стрим с телефона. Приложение Android, iOS

    День добрый. Необходимо разработать приложение для захвата видео с камеры телефона и отправки на наш сервер. Аналог OS Broadcaster https://play.google.com/store/apps/details?id=air.OS.Broadcaster Дизайн похожий предоставим. Предоплата 50% Вебмани, Киви кошелек, ЯД Спасибо.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад