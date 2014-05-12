Необходимо запрограммировать приложение(iOS+Andrd)

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки147 просмотров
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Необходимо запрограммировать приложение по готовым дизайн макетам под iOS и Android.

Пример макетов и функциональность приложения можно посмотреть в приложенных скриншотах.

iOS
10 лет назад
dwilt
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад