Ищу программистов Android, iOS и дизайнеров мобильных приложений. Свое портфолио добавляйте к заявке. Большим плюсом будет умение работать с Git и Redmine.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать приложение для андроид. Суть его в следующем: оно соединяется с базой данных сайта (на вродпресс) и выводит данные из этой базы данных. Приложение - прохождение игр на андроид. Оно почти завершено - осталось настроить поиск по базе. Еще момент - у меня есть только файл apk - его нужно декомпилировать.
Все вопросы и уточнения пишите, пожалуйста, в личку.
Файл прилагаю.
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