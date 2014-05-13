Необходимо доработать приложение для андроид. Суть его в следующем: оно соединяется с базой данных сайта (на вродпресс) и выводит данные из этой базы данных. Приложение - прохождение игр на андроид. Оно почти завершено - осталось настроить поиск по базе. Еще момент - у меня есть только файл apk - его нужно декомпилировать.

Все вопросы и уточнения пишите, пожалуйста, в личку.

Файл прилагаю.